        Kocaeli'de fenalaşan sürücüyü jandarma hastaneye yetiştirdi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan sürücünün yardımına jandarma ekibi yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Kocaeli'de fenalaşan sürücüyü jandarma hastaneye yetiştirdi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan sürücünün yardımına jandarma ekibi yetişti.

        Çarşı Mahallesi'nde görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timi, yol kenarındaki otomobilde bulunan sürücü Hasan Çelik'in (64) durumundan şüphelendi.

        Yaptıkları kontrolde Çelik'in fenalık geçirdiğini gören ekip, harekete geçti. Aracın sürücü koltuğuna oturan jandarma personeli, Çelik'i Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Çelik'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay anı ise motosikletin kamerası tarafından kaydedildi.

        Öte yandan Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, jandarma personeline başarı belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

