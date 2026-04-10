Kocaeli'de festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.



Gebze Trabzonlular Derneği tarafından belediyenin katkılarıyla Tatlıkuyu Mahallesi'nde "Hamsiler Izgaraya" sloganıyla gerçekleştirilen "Geleneksel Hamsi Festivali" başladı.



Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret edenler, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.



Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 5 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi. Balık almak isteyenler, kuyruk oluşturdu.



Festival kapsamında Karadenizli sanatçılar da performans sergileyecek.



Dernek Başkanı Akif Bal, gazetecilere, Trabzon'u Gebze'de yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.



Festivalde Trabzon kültürünün tanıtıldığını belirten Bal, "Birlik, beraberlik ruhunu yaşatıyoruz. Hamsi, tüm ülkenin sevdiği bir yiyecek. Eskiden denizden çıkan hamsiyi almak için insanlar bir araya gelir, onun heyecanını yaşardı. Biz de eski günleri yaşatmanın peşindeyiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yağmurda bile bu kadar insan bir araya gelmişse demek ki bir özlem var geçmişe. Tabii hamsiye de özlem var." diye konuştu.



Festival, 12 Nisan'da sona erecek.

