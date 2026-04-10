Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze Trabzonlular Derneği tarafından belediyenin katkılarıyla Tatlıkuyu Mahallesi'nde "Hamsiler Izgaraya" sloganıyla gerçekleştirilen "Geleneksel Hamsi Festivali" başladı.

        Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret edenler, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

        Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 5 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi. Balık almak isteyenler, kuyruk oluşturdu.

        Festival kapsamında Karadenizli sanatçılar da performans sergileyecek.

        Dernek Başkanı Akif Bal, gazetecilere, Trabzon'u Gebze'de yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Festivalde Trabzon kültürünün tanıtıldığını belirten Bal, "Birlik, beraberlik ruhunu yaşatıyoruz. Hamsi, tüm ülkenin sevdiği bir yiyecek. Eskiden denizden çıkan hamsiyi almak için insanlar bir araya gelir, onun heyecanını yaşardı. Biz de eski günleri yaşatmanın peşindeyiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yağmurda bile bu kadar insan bir araya gelmişse demek ki bir özlem var geçmişe. Tabii hamsiye de özlem var." diye konuştu.

        Festival, 12 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
