Kocaeli'de otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpma anı araç kamerasında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpma anı araç kamerası tarafından kaydedildi.



Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde M.M. idaresindeki 41 AVN 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra park halinde duran 34 GZR 369 plakalı SUV'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GZR 369 plakalı SUV elektrik direğine savruldu.



Kazada, A.E., H.E. ve N.G. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.



Otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiye ve park halindeki araca çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

