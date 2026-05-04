Kocaeli'de su basan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu alt geçitte tır içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kent genelinde dün başlayan sağanak sonucu Başiskele'deki Kiraz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçidi su bastı.



Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen ve plakası ile kimliği henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü araçta mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, alt geçidi iki yönlü olarak trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından tır bulunduğu yerden kaldırılacak.

