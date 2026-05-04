        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de su basan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü kurtarıldı

        Kocaeli'de su basan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü kurtarıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu alt geçitte tır içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kent genelinde dün başlayan sağanak sonucu Başiskele'deki Kiraz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçidi su bastı.

        Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen ve plakası ile kimliği henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü araçta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, alt geçidi iki yönlü olarak trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından tır bulunduğu yerden kaldırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye uyarı
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Kabine toplanıyor
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!

