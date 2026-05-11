Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Şekerpınar Bağlantı Yolu Gebze istikametinde Ceyhun Ö. idaresindeki 34 MMP 151 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hasan K. yönetimindeki 34 ELU 164 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Songül Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Uzun araç kuyrukları oluşan güzergahta ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.