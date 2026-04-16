        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu, tutuksuz sanıklar K.D, K.Ö, B.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Bir önceki duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaa tekrar okundu.

        Söz verilen müşteki Arif Dayıoğlu, sanık K.D'nin çalışanları düzgün görevlendirmeyerek ateşle iş yapılmasına izin verdiğini, çalışanlar işin tehlikeli olduğunu söylediğinde ise üst taraftan baskı olduğu için işin devam edeceğini söylediğini ileri sürdü.

        İş yoğunluğunun "iş bilmezlikten" kaynaklandığını savunan Dayıoğlu, yangın çıktığında durumun sanık B.B'ye bildirildiğini ama B.B'nin "Üzerini kapatın söner." ifadesini kullandığını, sönmediğinde de "İtfaiyeye haber veremeyiz. Puanımız düşer." dediğini öne sürdü.

        Dayıoğlu, sanıkların esasa ilişkin mütalaada istenen "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan değil "olası kast" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Müşteki avukatı da mütalaaya itiraz ettiklerini, sanıkların "olası kastla" yargılanması gerektiğini belirterek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

        Sanık K.Ö. ise tesisin bakımsız olduğu iddiasını kabul etmediğini belirterek, "bakım, onarım ve arıza tutanağı"nı dosyaya sunmak istediğini söyledi.

        Sanık K.D. de iş sağlığı güvenliği eksikliklerinin tespit edilmesi için Genel Müdürlükten talepte bulunduklarını ama taleplerinin reddedildiğini öne sürerek, kendi görev ve sorumluluklarının tamamını yerine getirdiğini savundu.

        Sanık B.B. ise sahada teknik personel olarak çalıştığını ama şef olmadığı için yerine 6 ay vekalet ettiğini belirterek, "Eksikleri iş sağlığı güvenliği uzmanlarının tespit etmesi için yazılı beyanda bulunmuştum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna tarafların itiraz ettiği gerekçesiyle başka kusuru bulunan birilerinin olup olmadığı ve soruşturma aşamasındaki kusur tespitlerinin doğru belirlenip belirlenmediği konusunda tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Arif Dayıoğlu, bilirkişi raporunun eksik olmasına rağmen yeterli olduğunu, yeni bilirkişi raporuna gerek olmadığını söyledi.

        Dayıoğlu, alınacak yeni raporla "buzdağının görünmeyen yüzündeki" sorumluların da ortaya çıkmasını dilediğini ifade etti.​​​​​​​

        - Olay ve iddianame

        Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili başmüdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu belirtiliyor.

        İddianamede, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

