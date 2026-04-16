KO-MEK Darıca yıl sonu sergisi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) Darıca ilçesindeki kursiyerleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.



Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını kınadı.



Olayların herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Büyükakın, "Bu nedenle içimiz kan ağlıyor. Vefat eden tüm yavrularımıza ve çocuklarına bir şey olmasın diye kendini siper eden Ayla öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Büyükakın, KO-MEK'in bir "halk üniversitesi" olduğunu aktararak, kurslar sayesinde katılımcıların hem sosyalleştiğini hem de yeni bilgiler öğrendiğini kaydetti.



Kaymakam Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da programda birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi.



Sergi, 18 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Programa AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

