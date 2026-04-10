Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde tören düzenlendi.





Karamürsel Kaymakamlığı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından terör gazisi polis memuru Serap Keleş, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.



Daha sonra araçlarıyla ilçede tur atan polisler, Amiral Karamürsel İlkokulu bahçesindeki öğrencilere balon verdi.



Törene, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kadir Elik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, polisler ve vatandaşlar katıldı.



- Darıca



Cevher Dudayev Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, polisler, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



