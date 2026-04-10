Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel Kaymakamlığı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından terör gazisi polis memuru Serap Keleş, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

        Daha sonra araçlarıyla ilçede tur atan polisler, Amiral Karamürsel İlkokulu bahçesindeki öğrencilere balon verdi.

        Törene, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kadir Elik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        - Darıca

        Cevher Dudayev Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, polisler, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

