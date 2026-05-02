Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3,5 yaşındaki DMD hastası Can Özdemir'in yardım kampanyasına muhtarlar destek verdi.



İlçedeki pazar alanında kurulan yardım standını ziyaret eden Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Akbaş ve beraberindekiler, baba Osman Özdemir'den kampanya süreci hakkında bilgi aldı.



Akbaş, yaptığı açıklamada, ilçe halkı olarak Can'ın yanında olduklarını belirterek, herkesi destek olmaya davet etti.



Baba Osman Özdemir ise Can için yaklaşık 60 gündür kampanyanın sürdüğünü ifade ederek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



- Karamürsel'de Kubbetü's Sahra mimarisindeki caminin inşaatı sürüyor



Karamürsel ilçesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kubbetü's Sahra Camisi'nin benzeri mimariyle inşa edilen Aksa Camisi'nin yapımı devam ediyor.





Aksa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ateşoğlu, AA muhabirine, yapının bölgede örneğine az rastlandığını belirterek, 300 metrekare olacak caminin modern yaşam alanı özelliği taşıyacağını söyledi.



İnşaat sorumlusu Seyfullah Maşalacı, caminin Kubbetü's Sahra gibi 8 köşeli olduğuna dikkati çekerek, toplam inşaat alanının 1650 metrekare olduğunu söyledi.



İnşaatın 2027 yılında bitmesini hedeflediklerini aktaran Maşalacı, "Camimizin kaba inşaatı bitti. Kompleks içinde 600 metrekare kreş, 180 metrekare kültür merkezi, kütüphane, gasilhane, şadırvan ile 2 lojman bulunacak." ifadelerini kullandı.



Maşalacı, cami alanında yatılı erkek hafızlık Kur'an kursu da inşa edeceklerini kaydetti.

