Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor:

        Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçtan puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli aradan sonra ligin güçlü takımlarından RAMS Başakşehir'le çok zorlu bir maç oynadıklarını ve eksiklerine rağmen galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

        Durul, Başakşehir karşılaşmasında bazı pozisyonları değerlendirmediklerini ve bu pozisyonların ardından taraftarın duygusal tepki göstermesinin normal olduğunu, en azından haftayı bir puanla kapattıklarını ifade etti.

        Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacaklarına anımsatan Durul, "Kendi evimizde iyi oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. Hep şunu söylüyorum; pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazanır. Çıkacağız, taraftarlarımızla yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak aslanlar gibi oynayacak. İnşallah puan ve puanlarla dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

        Durul, hafta sonu nasıl bir atmosfer beklediklerinin sorulması üzerine, "Bazı maçların atmosferi yüksek oluyor ama Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Hangi takım olursa olsun tepki göstermeleri bizi kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir." yanıtını verdi.

        Tüm kulüplere saygı gösterdiklerini ancak sahadaki mücadelenin bazen tansiyonu değiştirebildiğini söyleyen Durul, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla her takım kazanmak istiyor. Bir takım kazanacak, yani puan alacak. Dolayısıyla biz de puan almak istiyoruz. Onlar da istiyor. Sonuç olarak hakemin tabii ki oradaki kararları, tansiyonları değiştirebiliyor, duyguları değiştirebiliyor. Umarım adil bir maç olur. Umarım hakkaniyetli maç olur. Umarım güzel bir maç olur. Her iki taraf için de keyifli maç olur. Hak eden kazansın."




        - "Selçuk İnan bence bu ligin en iyi hocalarından biri"

        Durul, teknik direktör Selçuk İnan’ın sözleşmesinin uzatılmasına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Selçuk İnan bence bu ligin en iyi hocalarından biri. Ben çok başarılı buluyorum. İlk 7 hafta 2 puan almamıza rağmen çok iyi futbol oynadık. Hakkımız yendi. Dolayısıyla birçok maçta da yendi. Bunu gördük. Bu yüzden Selçuk hocamızın göstermiş olduğu performans çok iyi. Biz çok memnunuz. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki günlerde bunu göstermeye devam edecek. İyi bir ekibiz, iyi bir aileyiz. Selçuk hoca artık bizden birisi oldu. Taraftarı seviyor, biz seviyoruz. İşini güzel yapıyor. Dolayısıyla istikrar var. Biz istikrarı devam ettirmek adına bunu yaptık."

        Kocaelispor’un hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu vurgulayan Durul, "Daha önce büyük başarılar elde etmiş bir camiadan bahsediyoruz. Adaletin cereyan etmediği yerlerde birtakım eksiklikler oldu. İstediğimiz, hedeflediğimiz yerlerde değiliz mutlaka ama önümüzdeki sezonlarda inşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!

