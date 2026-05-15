Özel gereksinimli aşçı adayları, okul mutfağında mesleğe hazırlanıyor

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, okul mutfağındaki uygulamalı eğitimlerinin dışında katıldıkları ulusal yarışmalar ve yurt dışı programlarıyla tecrübe kazanıp meslek hayatına hazırlanıyor.



Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Alanı'nda öğrenim gören hafif düzeydeki zihinsel engelli öğrenciler, okuldaki eğitimlerinin yanı sıra geliştirilen staj projeleriyle yurt dışına giderek farklı ülkelere ait mutfak kültürlerini deneyimliyor.



Öğretmenlerinin rehberliğinde mutfakta yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasına dair temel beceri ve detayları öğrenen öğrenciler, lise 3. sınıftan itibaren de haftanın 3 günü firmalarda staj eğitimi alarak az da olsa gelir elde etmeye başlıyor.



Saha tecrübesi edinme amacıyla "Öğrenci Hareketliliği" projesi kapsamında Çekya ve Almanya'da 5 hafta staj eğitimi alan okulun öğrencileri, 2 Nisan'da "Gastro Genç Yemek Yarışması" ve 7 Mayıs'ta "Bayat Ekmek Yarışması"nda yeteneklerini sergileyerek jüri özel ödülü almayı başardı.



Öğretmenleri İlker Emrah Kaya'nın hazırladığı "Uzak Doğu Pişirme Teknikleri" projesi kapsamında 20 Haziran'da Tayland'a gidecek öğrenciler, 35 gün sürecek staj programı kapsamında belirlenen restoranlarda Uzak Doğu yemek kültürünü öğrenme imkanı bulacak.



- "Evdeki bütün yemek yapımını ve servisi üstlenebiliyorlar"



Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Alan Şefi İlker Emrah Kaya, AA muhabirine, 9. sınıftan itibaren kendilerine katılan öğrencilerin yeteneklerine göre branşlara yönlendirildiğini anlattı.



Öğrencilerin aldıkları eğitimin hem özgüven hem de meslek açısından kazanım olduğunu belirten Kaya, hangi öğrencinin ne tür bir eğitime ihtiyacı olduğunu belirleyip bu doğrultuda planlama yaptıklarını söyledi.



Kaya, bazı öğrenciler 11. sınıf olmasına rağmen evdeki yemek yapımını ve servisi üstlenebildiğini aktararak, "Bazı öğrencilerimiz ise daha çok masa kurulumu ve servis gibi işleri yapabiliyor. İlk geldikleri düzeyle son geldikleri düzey arasında fark oluşuyor. Çocuklar burada gerçekten çok mutlu oluyor. Bizim için en önemli şey çocuklarımızın mutluluğu." diye konuştu.



Meslek okulu olarak öğrencilerin staj eğitimi aldıktan sonra kendi hayatlarını idame edecek şekilde maaş ve gelire sahip olmalarını amaçladıklarına işaret eden Kaya, şöyle devam etti:



"Bu süreçte çocuklarımız öz güvenlerini çok geliştiriyor. Sosyal hayata adapte olup beşeri ilişkilerini geliştiriyor. Mezunlarımızla ilişkimizi kesmiyor ve onları takip ediyoruz. Şu anda çok fazla sayıda öğrencimiz zincir marketlerde, restoranlarda ve kamu kuruluşlarında çalışarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu konuda gerçekten başarılıyız."



Kaya, özel bireylerin üretime katılmasını sağlamanın sosyal hayatlarını devam ettirmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşletmelerle veya fabrikalarla görüşürken bazı gözlemimiz oldu. Engelli kadrosunda çalıştırılan bireylerin maaşlarının ödendiğini ancak iş yerlerine getirilmediklerini görüyoruz. Böyle olunca da kişiler üretime aktif olarak katılamıyor. Bu çocukların üretime katılmasını sağlamak ve sosyal hayatlarını devam ettirmesini sağlamak önemli. Çocukların ve ailelerin geçinmeleri adına daha da yararlı olacaktır."



11. sınıf öğrencisi Melisa Güngör, "Eğitimin dışında staj programına gidiyorum ayrıca ekmek kadayıfı, ıslama köfte, düğün çorbası ve birçok yemek çeşidini öğrendik. Cheesecake, kurabiye, poğaça gibi yiyecekler de yapıyoruz. İlker hocamızla da Tayland'a gideceğiz inşallah." dedi.



11. sınıf öğrencisi Selin Çakır, yemek ve tatlı çeşitlerini yaparak öğrendiklerini, staj eğitiminde de uygulama yaptıklarını anlatarak, okulda kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

