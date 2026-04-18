Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Sanal kumar bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtulup eski günlerine döndü

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de yaşayan 35 yaşındaki kadın danışan M.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından kurtulup hayatına yeni sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zengin olma" düşüncesiyle 5 yıl önce sanal kumara başlayan M.K, zamanla bağımlı hale geldi.

        Maaşının yanı sıra ailesi ve çevresinden borç, bankalardan ise kredi karşılığı aldığı parayla sanal kumar oynayan M.K, maddi ve manevi kayıplar yaşadı.

        Yaşadığı stres nedeniyle alkol de tüketmeye başlayan M.K, iş ve aile ilişkilerinde sorun yaşayınca çıkış yolu aradı.

        İnternette bağımlılıkla ilgili izlediği videoda gördüğü YEDAM'a başvuran M.K, aldığı destek sayesinde sanal kumar bağımlılığından ve onun tetiklediği alkol kullanma alışkanlığından kurtuldu.

        M.K, yaşadığı kötü süreci geride bırakarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Çıkmaza girdim"

        M.K, AA muhabirine, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

        Kumar oynamak için para bulmaya yönelik her türlü yola başvurduğunu belirten M.K, şöyle konuştu:

        "Önce maaşınla oynuyorsun ve bitiriyorsun. Sonra kredi kartlarıyla oynuyorsun, onlar da yetmeyince kredi çekiyorsun. Gecenin bir yarısı 300 bin lira kredi çekmişliğim var. Sonrasında bunları da ödeyemediğin için etraftan para toplamaya başlıyorsun. Anne, baba ve kardeşten para toplamayı bitirdiğinde yakın arkadaşlarından istiyorsun. İnanılmaz bir durum. Çok fazla yalan söylüyorsun ve kendini de insanlara karşı kötü duruma düşürüyorsun."

        M.K, borcu borçla kapatmaya çalıştığını ama bunun mümkün olmadığını anlatarak, sanal kumar bağımlılığının insanın geleceğini kararttığını kaydetti.

        Bağımlılığı nedeniyle alkol de tüketmeye başladığını dile getiren M.K, bağımlılığın birçok olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

        Daha sonraları bağımlılıktan kurtulmak için araştırma yaptığına işaret eden M.K, "Psikologlarla görüşürken de kumar oynuyordum. Bırakmak için söz versen de bırakamıyorsun. Sonrasında internette araştırırken bağımlılıkla alakalı videoların yorumlar kısmında YEDAM'ı gördüm. Bana en yakın YEDAM'ı buldum. Benim sürecim burada toparlandı." dedi.

        YEDAM'dan aldığı destek sayesinde bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını belirten M.K, "YEDAM sayesinde 18 aydır hiçbir şekilde kumar oynamıyorum." ifadesini kullandı.

        Bahis sitelerinden gelen mesajların önüne geçmek için telefon numarasını ve e-posta adresini değiştirdiğine dikkati çeken M.K, artık hayatına kaldığı yerden devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?

        Benzer Haberler

        Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak
        Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak
        Anne Şehir Merkezleri 100 bin kadına ulaştı: Ödüllü proje 13. merkezle geni...
        Anne Şehir Merkezleri 100 bin kadına ulaştı: Ödüllü proje 13. merkezle geni...
        "Değer yargıları zayıflamış bir gençlikle karşı karşıyayız"
        "Değer yargıları zayıflamış bir gençlikle karşı karşıyayız"
        23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
        23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
        Körfez Belediyesi'nin projeleri Türkiye'ye örnek oldu
        Körfez Belediyesi'nin projeleri Türkiye'ye örnek oldu
        92 yaşındaki çınara doğum günü sürprizi
        92 yaşındaki çınara doğum günü sürprizi