Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.
Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.
Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.
