        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de başladı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de başladı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyonanın ilk ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

        Sporcular, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.

        İlk gün programı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi antrenman turlarıyla başladı. Pilotlar, antrenmanların ardından ana yarışların start dizilimini belirlemek üzere sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için piste çıktı.

        Organizasyonun ilk ayağı, yarın yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak final yarışlarında pilotlar, performanslarını sergileyecek.

        Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.




        - "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" de koşuluyor

        Şampiyonada, Türkiye Motosiklet Federasyonunun, 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcuların yetişmesi amacıyla düzenlediği "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" yarışları da koşuluyor.

        Yarışlarda, 6-10 yaş arasındaki 13 sporcu mücadele ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Özel'e re'sen soruşturma
