        Yuvacık Barajı'na derelerin taşıdığı atıklar toplanarak su kalitesi korunuyor

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, derelerden gelen kumul, kayaç, ağaç parçaları gibi atıkların düzenli olarak temizlenmesiyle su kalitesinin korunması sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Yoğun yağışlarla tam kapasiteye ulaşan barajdaki fazla su, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ne aktarılmasıyla kaynak verimliliği elde ediliyor.

        Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, barajı besleyen Kirazdere, Kazandere ve Serindere’den gelen atıkların su kalitesini etkilememesi için 1,75 kilometrekarelik göl yüzeyinde 3 amfibi araçla temizlik çalışması yürütüyor.

        Tahliye kapaklarına yakın bölgeye bariyer çeken ekipler, debileri yükselen derelerle taşınan kumul ve kayaçlar ile ağaç parçaları, dal, yaprak ve otları geçişine izin vermeyip toplanmasını sağlıyor.

        Rüzgar ve akıntıyla göl yüzeyinde biriken atıklar, amfibi araçlarla alınarak karaya çıkarılıyor. Toplanan atıklardan geri kazanılabilir olanlar dönüşüme, diğerleri de bertaraf tesisine gönderiliyor.

        - "Suyun her damlasını korumaya çalışıyoruz"

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, barajı Kirazdere, Kazandere ve Serindere'nin beslediğini, baraj gölünün yüzey alanının 1,75 kilometrekare olduğunu belirtti.

        Yağışlarla debisi artan derelerden baraja teressübat (çökelti) geldiğine değinen Önem, bu nedenle amfibi araçlarla gölde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Önem, su yüzeyinde yüzen teressübat ve diğer atıkları topladıklarını anlatarak, "Yaptığımız çalışmayla 125 metreküp teressübatı su ekosisteminde uzaklaştırdık. Tam kapasiteye ulaşan Yuvacık Barajı'ndaki fazla suyu Sapanca Gölü’ne aktararak aslında daha önce aldığımız suyu iade ediyoruz." diye konuştu.

        Suyun her damlasını korumaya çalıştıklarına işaret eden Önem, "Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynaklarından birisi Yuvacık Barajı. O yüzden buradaki suyun sürdürülebilir olarak korunması ve iyileştirilmesi de önem arz ediyor." dedi.

        - "Tüm su kaynaklarımızda benzeri çalışmaları yürütüyoruz"

        Amfibi araçlar ve deniz süpürgeleriyle tüm su kaynaklarında çevrenin ve suyun korunması için faaliyetler yürüttüklerine değinen Önem, hem çevreye hem de su kaynaklarına önem verdiklerini dile getirdi.

        Önem, amfibi araçlarla yaptıkları temizlik çalışmalarının model olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Su havzasının üzerinde yüzen katılar, rüzgarla farklı noktalarda bir araya geliyorlar. Sadece derelerden gelen teressübat ya da ağaç parçaları değil maalesef karadan ulaşan plastik, cam gibi yüzen malzemeler de oluyor. Bunların göle ulaşmaması gerekiyor, ulaşanı da hızlı şekilde su ekosisteminden uzaklaştırmak gerekiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çevrenin sürdürülebilir olarak korunması amacıyla tüm su kaynaklarımızda, denizlerimizde, derelerimizde bu ve benzeri çalışmaları yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"

        Benzer Haberler

        Çayırova Belediyesi, Kağıtspor'u 102-71 mağlup etti
        Çayırova Belediyesi, Kağıtspor'u 102-71 mağlup etti
        Darıca'da çocuklar hafta sonunu tiyatroyla değerlendiriyor
        Darıca'da çocuklar hafta sonunu tiyatroyla değerlendiriyor
        Gebze'nin cevher çocukları için ilk ders zili çaldı
        Gebze'nin cevher çocukları için ilk ders zili çaldı
        Dereye uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Dereye uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada (2)
        Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada (2)
        Dilovası'nda fabrikada platform çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti
        Dilovası'nda fabrikada platform çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti