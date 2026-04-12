        74 yaşındaki huzurevi sakininin avukatlık hayali bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü

        ALEYNA KARTAL - Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" kapsamında, huzurevinde kalan 74 yaşındaki Hasan Bayrak'ın avukat olma hayali bir günlüğüne de olsa, verilen temsili ruhsat ile gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevi sakinlerinin hayallerini gerçekleştirmek için "Ertelenmiş Hayaller Projesi"ni hayata geçirdi.

        Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde kalan ve İzmir Adliyesi'nde başkatipken 36 yaşında istifa eden Hasan Bayrak'ın, çocukluğundan bu yana avukat olma hayali kurduğunu öğrenen yetkililer, İl Müdürü Arif Topal'ın talimatıyla harekete geçti.

        Bayrak için Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde temsili sınıf oluşturuldu.

        Dersin başlamasıyla sınıfa giren Bayrak, öğrencilere hayat hikayesini ve edindiği tecrübeleri anlattı.

        Sonrasında Konya Barosu'na gidip temsili avukatlık ruhsatını alan Bayrak, cübbeyi giymenin sevincini yaşadı.

        - Televizyonda mahkeme sahnelerini bile ilgiyle takip etti

        Bayrak, AA muhabirine, avukat olma hayalini sembolik de olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

        Yıllar sonra adliyeye gelmenin tarifsiz bir duygu olduğunu vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

        "Haz, sevinç ve anlatılmaz bir duygu oluştu. Çocukluğumdan itibaren hayalim avukat olmaktı. Hep içimde, cübbeyi giyme ve adaletin hüküm sürmesine yardımcı olma düşüncesi vardı. Maddi durumumuzun kötü olmasından dolayı olmadı. Şimdi yıllar sonra cübbeyi giydim. Şu anda çok mutluyum. Televizyonda mahkeme sahnelerini izlerken aklımdan 'Keşke orada olsaydım. O cübbeyi giyip, savunma yapsaydım.' dediğim oluyordu."

        - "Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum"

        Bayrak, hukuk fakültesine gittiğinde gençliğinin gözünün önünden geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Hukuk fakültesinin kapısından girdiğimde, avukat olacağımı düşündüm. Kendimi orada yaşlı olarak görmedim. Üniversitenin kapısından girdiğimde kendimi gencecik bir avukat adayı ve hukuk öğrencisi olarak gördüm. Adliyeye geldiğimde giyerken çok heyecanlandığım cübbe üzerimdeyken avukat olduğumu, insanları savunabileceğimi hissettim. Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum."

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Bayrak, "Gençler imkanlar var, olanaklar var, okusunlar. Vatana, millete faydalı hakimler, avukatlar ve savcılar olsunlar. Adaletin hüküm sürdüğü yerde kin ve zarar olmaz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

