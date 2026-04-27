        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig


        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 88 Arif Boşluk), Bardhi (Dk. 62 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Muleka (Dk. 88 Andzouana)

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Muçi (Dk. 67 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu,

        Goller: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Augusto (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 90 Berkan Kutlu, Dk. 90+1 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
        İKAF'26 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla kapılarını açtı
        Akşehir'de dilenci operasyonu: 4 bin 410 TL'ye el konuldu