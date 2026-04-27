Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 88 Arif Boşluk), Bardhi (Dk. 62 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Muleka (Dk. 88 Andzouana)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Muçi (Dk. 67 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu,
Goller: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Augusto (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 90 Berkan Kutlu, Dk. 90+1 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
