Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu,
Gol: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 16 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.