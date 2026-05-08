Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ve futbolculara alkışlarla destek verdi. Fenerbahçe kafilesi, havalimanından kamp yapacağı şehir merkezindeki otele geçti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

