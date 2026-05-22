Karatay'da bayram öncesi kasaplar bir araya geldi

Karatay Belediyesi ilçede hizmet veren kasapların katılımıyla koordinasyon ve istişare programı düzenledi.



Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda, kurban kesim alanlarında alınacak temizlik tedbirleri ile bayram sürecinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.



Toplantıda, bayram sürecinde uyulması gereken kuralların yanı sıra kurban kesimi ve et muhafazası konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.



Ayrıca bayram süresince yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların huzurlu, temiz ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm ekiple sahada olacaklarını bildirdi.



Toplantıya, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ile Karatay'da faaliyet gösteren kasaplar katıldı.

