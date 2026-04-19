        Konya Emniyeti'nden geniş kapsamlı "Huzur-42/6" denetimi

        Konya Emniyeti'nden geniş kapsamlı "Huzur-42/6" denetimi

        Konya'da polis ekiplerinin geniş kapsamlı denetimlerinde 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı, 10 yoklama kaçağı tespit edildi, 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Konya Emniyeti'nden geniş kapsamlı "Huzur-42/6" denetimi

        Konya'da polis ekiplerinin geniş kapsamlı denetimlerinde 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı, 10 yoklama kaçağı tespit edildi, 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Huzur-42/6" uygulaması kapsamında, kent genelinde kapsamlı denetimler yapıldı.

        Merkez ilçelerde eş zamanlı olarak 36 farklı noktada gerçekleştirilen yol uygulamalarının yanı sıra 88 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 16 park ve 53 metruk bina detaylı şekilde kontrol edildi.

        Uygulama kapsamında toplam 5 bin 312 kişi ve 879 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden yapılan denetimlerde 34 araca toplam 515 bin 94 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 yakalamalı hacizli araç ele geçirilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

        Denetimler sırasında 2 şüpheliye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında bıçak bulundurmaktan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 0,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        İş yeri denetimlerinde ise "nargile sunum belgesi" bulunmaksızın hizmet veren 2 iş yerinde toplam 12 nargile takımı ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca kimlik bildiriminde bulunmayan 62 kişi hakkında 1774 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin veren 9 iş yerine "4207 Sayılı Kanun" kapsamında cezai işlem uygulandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Asayiş huzurun anahtarıdır" anlayışıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"

        Benzer Haberler

        Kavşakta takla attıran kaza ucuz atlatıldı Ticari araçların çarpışmasında p...
        Kavşakta takla attıran kaza ucuz atlatıldı Ticari araçların çarpışmasında p...
        Baba oğul plastiğe karşı ahşap ustalığını yaşatmaya devam ediyor
        Baba oğul plastiğe karşı ahşap ustalığını yaşatmaya devam ediyor
        Traktör ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
        Traktör ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
        Konya'da silahla yaralama
        Konya'da silahla yaralama
        Traktörüne bağlı ilaç makinesini çıkarmak isterken sıkışarak öldü
        Traktörüne bağlı ilaç makinesini çıkarmak isterken sıkışarak öldü
        Konya'da traktör ile ilaçlama makinesinin arasına sıkışan kişi hayatını kay...
        Konya'da traktör ile ilaçlama makinesinin arasına sıkışan kişi hayatını kay...