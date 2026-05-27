Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.





​​​​​​​Konya'da vatandaşlar, kentteki Kapu, İplikçi, Alaaddin ve Aziziye gibi tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu.



Vatandaşlar okunan hutbenin ardından dua etti.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kapu Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından, vatandaşlarla bayramlaştı.



Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.





Selçuklu Camisi'nde saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi dinleyerek dua etti.





Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.​​​​​​​



Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.



Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı.







