Konya'da kedi yavrularının bakımı barınakta yapılacak

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dört kedi yavrusu, belediye ekiplerince koruma altına alındı. Seydişehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, annesiz kalan kedi yavrularını barınağa götürdü. Henüz 10 günlük oldukları tahmin edilen kedilerin bakımı özenle yapılıyor.

