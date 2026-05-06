        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Operasyonun ilk aşamasında martta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 3 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

