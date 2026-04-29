        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Proaktif Spor Zirvesi'nde sporun öncüleri gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen Proaktif Spor Zirvesi'nde Türk sporuna yön veren isimler deneyimlerini öğrencilere aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Üniversitenin sosyal tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı ve Dünya Tekvando Birliği (WT) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli sporcular Mete Gazoz, Yusuf Dikeç ve Hamide Bıçkın, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Yusuf Dikeç, atıcılık sporuna çok geç yaşta başladığını söyledi.

        Böyle bir sporun varlığını 28 yaşına kadar bilmediğini belirten Yusuf Dikeç, şunları kaydetti:

        "Olimpiyatlara gitmişsiniz ama bir olimpiyat madalyanız yok. İnsanların beklentisi var. İnanmışlar, güvenmişler sizlere. Yaşımız ilerliyor. Sonuçta bir olimpiyat madalyası alamama sıkıntısı da vardı. Çok büyük sıkıntılar, problemler yaşadık aslında. Hep şunu söylüyorum, özellikle de gençlere. Gençler, bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa mutlaka pes etmeyin. Çünkü bunun canlı bir örneği karşınızda. Dört olimpiyata gitmiş, 5. olimpiyatta ama pes etmemiş, 52 yaşına gelmiş bir sporcu var. Eğer bunu ben yapabiliyorsam mutlaka benden çok çok daha yetenekli gençler vardır. Onlar da yapabilir."




        - Gençlere hedeflerinden vazgeçmeme tavsiyesi


        Milli okçu Mete Gazoz, spor hayatına nasıl başladığını, farklı spor branşlarını denemesinin zihinsel ve fiziksel olarak kendisine sağladığı katkıları anlattı.


        Milli tekvandocu Hamide Bıçkın, dünya şampiyonluğundan dört yıl sonra anne olduğunu, spora geri döndüğünde olimpiyat şampiyonluğuna kadar ilerlediğini dile getirdi.

        Bıçkın, gençlere hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

        Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya da 27 yıl yurt içi ve dışında basketbol oynadığını, bu süreçte 5 ülkede yaşadığını, bugün geldiği noktada tecrübelerini paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Akkaya, 41 yaşından sonra hem spor hem akademik hayata yöneldiğini ve tecrübesini alana aktarmayı hedeflediğini belirterek, bütün yoğunluğunu düzenli bir kariyer planlamasıyla yönettiğini ifade etti.

        Aklında hep bir planlama olduğunu vurgulayan Akkaya, "Planlamayı yapmazsanız biraz duvarlara çarpabiliyorsunuz. Gelecekle ilgili hep bir hedef koymak gerekiyor. Ona yönelik de çalışmak gerçekten çok çok önemli burada." diye konuştu.

        Metin Şahin ve Murat Kocakaya da etkinlikte gençlerle tecrübelerini paylaştı.

        Protokol üyeleri ve konuşmacılar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı
        Karapınar'da bilim fuarı heyecanı
        Karapınar'da bilim fuarı heyecanı
        Seydişehir'de huzurevi personeline tütün bağımlılığı eğitimi
        Seydişehir'de huzurevi personeline tütün bağımlılığı eğitimi
        İlkokul öğrencilerinin sıra tartışmasında okula gelen baba, anne ve babaann...
        İlkokul öğrencilerinin sıra tartışmasında okula gelen baba, anne ve babaann...
        Beyşehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Beyşehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı