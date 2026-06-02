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        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, mezun olan öğrenciler için sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.


        Öğrencilerin çabasının ve emeğinin fakülteye iz bıraktığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler olarak gerçeğin peşinde koşacak, halkla ilişkiler çalışanları uzmanları, kurumların toplumla arasındaki güvenlik köprülerini kuracak. Reklamcılar, yaratıcı fikirlerle markalara değer katacak. Radyo televizyon ve sinema alanında ise hikayeleri insanlarla buluşturarak toplumsal hafızasının oluşmasına katkı sağlayacaksınız. Destekli başarıların temelinde etik değerler, dürüstlük, sorumluluk bilinci ve insan odaklı bir yaklaşımın korunmasını unutmayacağınıza eminim. Çünkü iletişim doğru kullanıldığında toplumları geliştiren, yanlış kullanıldığında ise büyük zararlar veren bir güçtür. Sizlerden beklenen bu gücü her zaman hakikatin, adaletin ve toplumda faydanın hizmetinde kullanmanızdır. Bugün elde ettiğimiz başarıda yalnızca sizlerin değil, sizlere her koşula destek olan ailelerimizin, bilgi ve deneyimlerini özveriyle paylaşan hocalarımızın ve üniversitemizin tüm çalışanlarının da büyük emeği bulunmaktadır."

        Törene, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Selçuk İletişim Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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