Seydişehir Belediyesi çalışanları kan bağışında bulundu

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve belediye çalışanları, kan bağışında bulundu.



Ustaoğlu ve kurum çalışanları, Belediye Meydan'ında kurulan Türk Kızılay kan bağışı aracında kan bağışı yaptı.



Kan bağışının ardından açıklamada bulunan Ustaoğlu, "Bugün burada bir hayatı kurtarmanın, bir umuda dokunmanın sorumluluğuyla bir aradayız. Kan bağışı, bir insanın hayata yeniden tutunmasına vesile olan en anlamlı dayanışmalardan biridir. Seydişehir kan bağışı konusunda her zaman hassas ve duyarlıdır. Ben tüm hemşerilerimizi bu gönüllülük hareketine katılmaya davet ediyorum."ifadesini kullandı.







