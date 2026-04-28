Seydişehir'de bir kişi bıçaklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi bıçakla ağır yaralandı.



İncesu Köprüsü mevkisinde A.G. henüz bilinmeyen bir nedenle karnından bıçaklandı.





Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağır olan A.G. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.



















