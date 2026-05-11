Seydişehir'de okullar arası oryantiring yarışı yapıldı

Seydişehir Belediyesi öncülüğünde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü işbirliğiyle Kuğulu Tabiat Parkı'nda okullar arası oryantiring yarışı düzenlendi. Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir'de oryantiring kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ustaoğlu, "2025 yılında başlattığımız oryantiring projesi kapsamında ilçemizde oryantiringe yönelik etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi. Dereceye giren öğrencilere kupaları ve madalyaları Ustaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, Oryantiring Federasyonu Konya İl Temsilcisi İsmail Özmen tarafından verildi.

