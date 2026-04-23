TEDx Necmettin Erbakan Üniversitesi etkinliğinde uzmanlar deneyimlerini paylaştı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde düzenlenen TEDx Necmettin Erbakan Üniversitesi etkinliğinde, farklı alanlardan öne çıkmış isimler bilgi ve tecrübelerini paylaştı.



NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, bireysel tecrübelerin toplumsal ilham kaynağına dönüşmesine dikkati çekti.



İnsanın son nefesini kadar kendi hikayesini yazdığını anlatan Feyzioğlu, "Her insanın olduğu gibi her toplumun, her milletin ve her devletin de birer menkıbesi var. Her menkıbe, diğerlerine ilham olarak karşımıza çıkıyor. TEDx açısından bakıldığında bu ilham buluşmaları aslında birtakım kişisel hikayelerin başka kişisel hikayelere yol gösterdiği, ilham kaynağı olduğu buluşmalar olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından programda, Doç. Dr. Murad Asiltürk "Beynin Kurgusu mu, Kalbin Hakikati mi?" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.



Ardından yapımcı ve dijital yayıncı Dursun Gezer, şef ve iş kadını Beyza Huri Aydın, Avrupa şampiyonu badmintoncu İlker Tuzcu ve TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala konuşma yaptı.



Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediye takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

