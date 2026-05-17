TEKNO-SEL 2026 ödül töreniyle tamamlandı

Konya'da teknoloji ve inovasyon alanında gençleri buluşturan Teknoloji Festivali "TEKNO-SEL 2026" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark işbirliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdi.



Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.



Dört gün süren etkinliklerde çocuklar ve gençler, sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri, teknoloji atölyeleri ve dijital oyun alanlarıyla buluştu.

