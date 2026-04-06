        Kütahya'da Avukatlar Günü kutlandı

        Kütahya'da, Avukatlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Sunay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, avukatlık mesleğinin bağımsızlığına vurgu yaptı. Adaletin temelinin bağımsız yargı, yargının teminatının ise savunma hakkı olduğunu belirten Sunay, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz avukatlar yalnızca bağımsız olmayı değil, insanların en bağımsızı olmayı onur sayarız. Savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi mümkün değildir."

        Konuşmasının devamında Kütahya Barosu üyelerine bir müjde veren Sunay, 2022 yılından bu yana titizlikle yürütülen "Kütahya Barosu Avukat Evi" projesinde sona gelindiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

