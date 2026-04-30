Kütahya'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Düşecek köyünde yaşayan Fatma Koç'un (52) kullandığı ATV, Gökbel mevkisinde devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ormanlık alanda bulunan ağıldaki hayvanlarına bakmak için yola çıktığı öğrenilen Koç'un cesedi, Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

