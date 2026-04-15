Kütahya'da kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti
Kütahya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hastanede öldü.
Kirazpınar Mahallesi 11. Akdeniz Sokak'ta, 9 gün önce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Özkan Doğan'ın kullandığı 27 ATN 627 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
