Kütahya'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya'da istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Süleyman B. idaresindeki 43 RK 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11. kilometresinde yol kenarında bulunan bir fabrikaya ait beton istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden yaralı halde çıkarılan Zeliha B. (72), Nurettin B. (23), Umut Hakkı B. (14) ve Rukiye B. (18) kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

