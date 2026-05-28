Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı.
Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.
Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
Trafik ekipleri Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
