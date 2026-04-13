Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da 86 parça tarihi eser ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 76 obje, 10 sikke, 5 tarihi eser temizleme aparatı, 2 büyüteç, 4 define arama dedektörü, 2 ruhsatsız tüfek ve alan tarama cihazı ele geçirildi.

        Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

