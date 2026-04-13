Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da 86 parça tarihi eser ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.



Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 76 obje, 10 sikke, 5 tarihi eser temizleme aparatı, 2 büyüteç, 4 define arama dedektörü, 2 ruhsatsız tüfek ve alan tarama cihazı ele geçirildi.



Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

