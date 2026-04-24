Doğanşehir'de çiçek açan kayısı ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, ilkbaharın gelişiyle birlikte kayısı ağaçlarının çiçek açması sürüyor. Doğanşehir ilçesindeki kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşayan çiftçiler, çiçeklenme döneminin sorunsuz geçmesini temenni etti.

