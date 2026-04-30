        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi

        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından öğrenci ve vatandaşlara konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından öğrenci ve vatandaşlara konser verildi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konser ilgi gördü.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya 2. Ordu Bando Komutanlığı'ndan Teğmen Emirhan Karabüber yönetiminde, "İzmir Marşı", "Plevne Türküsü", "Yemen Türküsü", "Hekimoğlu", "Deniz Üstü Köprüler", "Vatan Marşı" ve "Sakarya Marşı" gibi marş ile türküler seslendirildi.

        Katılımcılar ve öğrenciler türkü ve marşlara eşlik etti.

        Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, konser sonrası yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve öğrencilere unutulmaz anlar yaşatan başta Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı olmak üzere, programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Battalgazi'de proje tanıtım gezileri devam ediyor
        Battalgazi'de proje tanıtım gezileri devam ediyor
        Malatya TÜBİTAK finalinde zirvede
        Malatya TÜBİTAK finalinde zirvede
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Malatya Tarım Platformu bünyesinde Genç Girişimci Grubu kuruldu
        Malatya Tarım Platformu bünyesinde Genç Girişimci Grubu kuruldu
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Yeşilyurt'ta 7. taziye evi Tecde Mahallesi'ne yapılıyor
        Yeşilyurt'ta 7. taziye evi Tecde Mahallesi'ne yapılıyor