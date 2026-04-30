Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi

Malatya’nın Kale ilçesinde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından öğrenci ve vatandaşlara konser verildi.



Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konser ilgi gördü.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya 2. Ordu Bando Komutanlığı'ndan Teğmen Emirhan Karabüber yönetiminde, "İzmir Marşı", "Plevne Türküsü", "Yemen Türküsü", "Hekimoğlu", "Deniz Üstü Köprüler", "Vatan Marşı" ve "Sakarya Marşı" gibi marş ile türküler seslendirildi.



Katılımcılar ve öğrenciler türkü ve marşlara eşlik etti.



Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, konser sonrası yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve öğrencilere unutulmaz anlar yaşatan başta Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı olmak üzere, programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçenlere teşekkür etti.



Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

