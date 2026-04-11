Malatya'da zirai don uyarısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 11-14 Nisan arasında kentte zirai don beklendiğini, tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde zirai don riski beklendiğini aktardı.



Bu gece zirai don riskinin başlayacağını ifade eden Yavuz, "11 Nisan saat 21.00'den itibaren başlayacak zirai don olayının 14 Nisan Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdürmesi öngörülmektedir. Zirai donun il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli şekillerde görülmesi beklenmektedir. Başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, ilgili kurumların gerekli bilgilendirme ve koordinasyon çalışmasını yürüttüğünü, Valilik olarak gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

