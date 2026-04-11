        Malatya'da zirai don uyarısı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 11-14 Nisan arasında kentte zirai don beklendiğini, tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde zirai don riski beklendiğini aktardı.

        Bu gece zirai don riskinin başlayacağını ifade eden Yavuz, "11 Nisan saat 21.00'den itibaren başlayacak zirai don olayının 14 Nisan Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdürmesi öngörülmektedir. Zirai donun il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli şekillerde görülmesi beklenmektedir. Başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, ilgili kurumların gerekli bilgilendirme ve koordinasyon çalışmasını yürüttüğünü, Valilik olarak gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Malatya'da kayısı üreticileri zirai don için alarma geçti
        Köye inen kurt sürüsü kameraya yansıdı
        GÜNCELLEME - Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kayısı bahçeleri kar altında kaldı
        Malatya'da kar yağışı etkisini artırdı
