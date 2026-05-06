AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bugün geldiğimiz noktada şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz ki bizler geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa edeceğiz." dedi.



Yenişehirlioğlu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığınca Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Geçmişe Vefa, Geleceğe Selam Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, organizasyonun sıradan bir buluşmanın ötesinde anlam taşıdığını söyledi.



AK Parti'nin köklerinden kopmadan geleceğe yürüdüğünü belirten Yenişehirlioğlu, partinin bugünlere gelmesinde emeği olanların unutulamayacağını vurguladı.



Bu davanın zorluklar ve engeller aşılarak bugünlere ulaştığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Vesayet odaklarına karşı verilen mücadeleler, demokrasi adına atılan cesur adımlar, millet iradesini hakim kılmak için ortaya konulan irade... Bunların her biri bu hareketin karakterini oluşturmuştur. Bugün geldiğimiz noktada şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz ki bizler geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını dile getiren Yenişehirlioğlu, ülkenin bölgesinde söz sahibi, küresel meselelerde etkin rol üstlenen bir konuma ulaştığını anlattı.



Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız, küresel vicdanın en güçlü temsilcilerinden biridir. Filistin'den Afrika'ya, Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada mazlumların sesi olmuştur. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemin adaletsizliğine karşı en güçlü itirazı ortaya koymuştur. Bugün savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar, enerji alanındaki atılımlarımız, diplomatik hamlelerimiz… Bunların her biri Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğunun en müşahhas emsalleridir."



AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet davasını temsil ettiğini aktaran Yenişehirlioğlu, eğitim, sağlık, ulaşım ve şehircilik alanlarında hayata geçirilen projelerin, vatandaşın yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.



Programda, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ile AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da birer konuşma yaptı.

