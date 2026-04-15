AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'ya yeni sağlık personeli müjdesi



MANİSA(AA- AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında kente yeni sağlık personellerinin kazandırıldığını bildirdi.



Yenişehirlioğlu yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'nın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.





Kura kapsamında 19 sağlık personelinin Manisa'ya atandığını aktaran Yenişehirlioğlu, "İlimize kazandırılan yeni sağlık personellerimizle hemşehrilerimize daha güçlü ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunma yolunda önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sağlık alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu, atamaların Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

























