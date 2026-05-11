Demirci'de gençlik merkezinin temeli atıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak gençlik merkezinin temeli atıldı.



İhalesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, inşaat takibi Demirci Belediyesince yürütülen Yeni Gençlik Merkezi, Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alana inşa edilecek.



Toplam 1760 metrekare inşaat alanına sahip olan ve iki katlı olarak projelendirilen binanın temel aşamasında 108 ton demir bağlanarak ilk beton döküldü.



Gelecek yıl tamamlanması hedeflenen tesisin içerisinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı salon ile bir kafeterya yer alacak.



Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. İnşaat sürecini yakından takip ediyoruz, hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır." ifadelerini kullandı.

