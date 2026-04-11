        Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü, eşi ve oğulları hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisindeki eğimli arazide devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi.

        Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı

        Benzer Haberler

        Manisa'nın sokakları sanatla renkleniyor
        Manisa'nın sokakları sanatla renkleniyor
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kokain ele geçilirildi
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kokain ele geçilirildi
        Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak yaralandı
        Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak yaralandı
        Manisa'da alacak verecek meselesinde kan aktı
        Manisa'da alacak verecek meselesinde kan aktı
        Manisa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Parkinson'da erken tanı hayat değiştiriyor
        Parkinson'da erken tanı hayat değiştiriyor