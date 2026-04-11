Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Muhammet Arda Bağırgan, demir profillere kaynak yaptığı sırada, inşaat alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı. İşçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bağırgan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

