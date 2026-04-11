        Manisa Haberleri

        Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Muhammet Arda Bağırgan, demir profillere kaynak yaptığı sırada, inşaat alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

        İşçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bağırgan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

