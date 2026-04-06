Sarıgöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yunus Esin (44) idaresindeki 20 AHN 735 plakalı tır Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

