Şehzadeler'de darbedilen 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



​Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu otoparkı önünde, hükümlü yakınlarından oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.





Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



