Şehzadeler'de darbedilen 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.05.2026 - 08:59
Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu otoparkı önünde, hükümlü yakınlarından oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
