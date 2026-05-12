Mardin 3. Kitap Fuarı düzenlenecek

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Mardin Kitap Fuarı, 16-24 Mayıs'ta Artuklu Fuar Alanı'nda yapılacak.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplam 50 stant ve 12 adanın yer alacağı fuarda, 55 yayınevi kitapseverlerle buluşacak.





Fuar kapsamında farklı türlerde yayınlar okurlara sunularak her yaş grubuna ve farklı ilgi alanlarına hitap eden geniş bir içerik oluşturulacak.



Kitap fuarının, bölgedeki kültürel gelişime katkı sağlaması, okuma alışkanlığını yaygınlaştırması ve yerel ile ulusal yayınevlerini aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir etkileşim ortamı oluşturması hedefleniyor.



