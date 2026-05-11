Mardin'de Ömer Özel Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ömer Özel Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı.



8 Mart Mahallesi'nde, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından ilçeye kazandırılacak 100 yataklı öğretmenevi, konferans salonu, 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokulu içeren Ömer Özel Eğitim Kompleksi için temel atma töreni yapıldı.



Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen ve 18 milyon öğrenci bulunduğunu, bu rakamın Avrupa'nın pek çok ülke nüfusundan çok daha büyük olduğunu kaydetti.



Dünyada her sınıfında akıllı tahta, her okulunda internet olan ender ülkelerden biri olduklarını aktaran Macit, her zaman eğitime bütçeden en yüksek payı ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduklarını ifade etti.



Öğretmenlerin yüzde 80'inden fazlasının son 20 yılda atandığını ve okulların yüzde 50'den fazlasının yine son 20 yılda yapıldığını dile getiren Macit, şöyle konuştu:



"Dünyanın en iyi binalarını yapabiliriz. En doğru matematik, fen, tarih bilgilerini çocuklarımıza verebiliriz ama mesele sadece bunlarla bitmiyor. Bu toprakların bize yüklediği tarihi görevler var. O da iyi insan olmak, vatana, memlekete, insanına, içinde bulunduğu topluma faydalı işler yapmak. İşte biz de eğitim modelimizle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle beraber iyi insan yetiştirme mottosunu eğitimimizin merkezine aldık. Bilim adamı yetiştireceğiz, siyasetçi yetiştireceğiz, devlet adamı, mimar, mühendis yetiştireceğiz ama aynı zamanda insanlığa, ülkesine, çevresine barış getiren, saygı duyan, sorumluluk alan hayırseverler yetiştireceğiz. Dolayısıyla eğitimimizin temel mottosu artık insan yetiştirmek bizler için."



Macit, bu su süreçte kendilerine destek veren hayırseverlere ve Özel ailesine teşekkür etti.



- "Temel atma törenimize konu olan yatırımlar yaklaşık 1 milyar lira değerinde"



Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da çalışarak, üreterek, saygı ve sevgiyi artırarak geçmişten aldıkları mirası, Terörsüz Türkiye süreci ile gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde aktaracaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda birçok alanda büyük gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Akkoyun, şunları kaydetti:



"Nusaybin'imiz de bu gelişmeden her alanda nasibini alıyor ve inşallah almaya devam edecek. Özellikle eğitim seviyesinin yükseltilmesi, ihtiyaçların giderilmesi noktasında devletimizin çok büyük yatırımları, çok büyük hizmetleri var. Gerek okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, gerek çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için gerçekten son zamanlarda çok büyük gelişmeleri hep birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Özel'in daha önce de doğup büyüdüğü topraklara önemli katkılar sunduğunu dile getiren Akkoyun, "Bugün temel atma törenimize konu olan yatırımlar yaklaşık 1 milyar lira değerinde. Hem çalışarak hem üreterek kazandığını kendi topraklarına, kendi vatandaşlarına, kardeşlerine böyle eğitim yuvaları olarak sağlaması gerçekten takdire değer." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da Nusaybin'de böylesine anlamlı bir eserin yükselmesine şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "İşte bugün temelini attığımız Ömer Özel Eğitim Kompleksi sadece dört duvardan, taştan ve betondan ibaret olmayacaktır. Burası özel ilgiye ve özel eğitime ihtiyaç duyan evlatlarımızın umutlarının yeşerdiği, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü ve hayata sımsıkı tutunacakları bir sevgi yuvası olacaktır." diye konuştu.



AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise yatırımları için Özel'e teşekkür ederek, bölgenin gelecek süreçte çok daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi.



Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.



Daha önce söz verdiği ve hayalini kurduğu yatırımları yapmayı sürdürdüğünü aktaran Özel, şöyle konuştu:



"8 Mart Mahalle'mizin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı vardı. Temelini atacağımız bu eserlerle bu mahallemizin okul ihtiyacını karşılamış olacağız. Çocuklarımız kendi mahallelerindeki okullara gitmenin rahatlığını ve güzelliğini yaşayacaklar. Bu okulların yanı sıra Nusaybin'e bir öğretmenevi kazandırmak benim için hep bir hayaldi. Hatta bir rüyaydı. Bugün bu rüyayı gerçekleştirmenin derin sevincini yaşıyorum. Önceki yıllarda Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu ve Yolbilen Mahallesi Ömer Özel İlkokulu'nu hizmete açmıştık. Bu eserleri yaparken orada bu son olmayacak demiştik. Şimdi sizlerin huzurunda bu eserlerin de temel atma törenindeyiz. İnşallah hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu da son olmayacak."



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu, katılımcılar tarafından butona basılarak kompleksin temeli atıldı.



Törene, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Kaymakam Evren Çakır, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

