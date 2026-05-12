Midyat'ta "Narko Alan" uygulaması yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakaya, Işıklar, Cumhuriyet, Ulucami, Yeni Mahalle ve Ortaçarşı Mahallesinde uygulama kapsamında denetimler yapıldı. Bölgedeki cadde, sokak, park ve bahçeler ile okul çevrelerinde araç ve şahıslar denetime tabi tutuldu. Trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

